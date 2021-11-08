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Беспилотный аппарат Bayraktar TB2, принадлежащий Турции, нарушил границу воздушного пространства Армении в окрестностях населенного пункта Кохбаван. Он углубился на территорию соседней страны на 10 километров, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Авторы портала отмечают, что армянская сторона не делала каких-либо заявлений по поводу вторжения дрона в свое воздушное пространство. Информация о попытках сбить или перехватить беспилотник тоже не озвучивается. Впрочем, на мониторинговых ресурсах видно, что «Байрактар» беспрепятственно углубился на территорию Армении, а затем спокойно вернулся на прежний курс.

Турция сведения о полете БПЛА также не комментирует. Неизвестно, что именно военнослужащие пытались увидеть в месте нарушения границы Армении, но есть предположения, что дрон искал средства ПВО, которые Ереван намеревался разместить на своих рубежах.

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