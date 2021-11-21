На новостном интернет-ресурсе «Авиа.про». отмечают, что солдаты армии Турции недовольны решениями Реджепа Эрдогана, турецкого лидера, поэтому грозятся ему увольнением.

Журналисты отмечают, что многие турецкие бойцы начали жаловаться на низкую зарплату, которая, по их словам, с начала текущего года упала почти в два раза. Им также не нравится, что из-за действий властей возрастает угроза столкновения с российскими, иранскими и сирийскими вооруженными силами.

По мнению турецких военных, участие в сирийском конфликте не имеет смысла, так как Россия не позволит начать на территории этой республики масштабные боевые действия. Эксперты заявляют, что из армии Турции начали массово сбегать офицеры, не желающие выполнять рискованные приказы Эрдогана, которые связаны с его «имперскими амбициями».