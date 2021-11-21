читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На новостном интернет-ресурсе «Авиа.про». отмечают, что солдаты армии Турции недовольны решениями Реджепа Эрдогана, турецкого лидера, поэтому грозятся ему увольнением.

Журналисты отмечают, что многие турецкие бойцы начали жаловаться на низкую зарплату, которая, по их словам, с начала текущего года упала почти в два раза. Им также не нравится, что из-за действий властей возрастает угроза столкновения с российскими, иранскими и сирийскими вооруженными силами.

По мнению турецких военных, участие в сирийском конфликте не имеет смысла, так как Россия не позволит начать на территории этой республики масштабные боевые действия. Эксперты заявляют, что из армии Турции начали массово сбегать офицеры, не желающие выполнять рискованные приказы Эрдогана, которые связаны с его «имперскими амбициями».

Вам может понравиться

Военный аналитик Сабак заявил, что РФ нападет на Украину ради объединения ДНР и ЛНР с Крымом

Юлиуш Сабак, эксперт по военным вопросам из Польши, опубликовал материал на портале Defence 24, в котором отметил, что РФ может «вторгнуться» на Украину, чтобы объединить Крым с ЛДНР. Согласно его

Военный обозреватель Артамонов подробно рассказал об ответе России на «Байрактары» в Донбассе

Александр Артамонов, военный эксперт и обозреватель, отметил, что РФ может вывести из строя Bayraktar TB2 с помощью своих систем РЭБ «Мурманск-БН» и «Красуха-4», если Украина продолжит применять эти БПЛА в

Европейские страны стали вводить локдауны для непривитых от COVID-19

В РИА «Новости» отмечают, что ряд европейских государств решили ввести дополнительные ограничения для граждан, которые не вакцинировались от коронавируса. Первой на подобный шаг решилась Австрия. В ней локдаун для непривитых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 ноября – дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Королев: погода, 21 ноября – переменная облачность, до 7 °C | Подольск: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 21 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C |