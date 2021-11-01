Члены Многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) незаконно проникли на территорию резиденции президента республики. Незаконные действия пресекла охрана дворца.

Местные журналисты сообщили, что миротворцы на автобусе въехали на территорию президентского дворца и без разрешения вели видеосъемку. На требования прекратить они не отреагировали, а после предупредительных выстрелов покинули охраняемую территорию.

Автобус миротворцев по пути на базу на большой скорости сбил девочку. Полученные травмы оказались слишком серьезными, она скончалась.

Ранее автомобиль МИНУСКА уже провоцировал ДТП, в результате которых гибли местные жители. Иностранцы, которых прислали в ЦАР для защиты населения, стали угрозой для людей.

Вопрос о целесообразности нахождения сил МИНУСКА неоднократно обсуждался властями и общественностью республики. Национальная армия, подготовленная российскими инструкторами, способна обеспечить должный уровень безопасности. Россияне, которых на Западе любят приписывать к «ЧВК Вагнера», занимаются профессиональным обучением местных силовиков. В результате этого сотрудничества армия ЦАР разгромила крупные группировки боевиков, вернув мир и стабильность в страну. Русские успели составить себе самую выгодную репутацию и покрыть себя славой. «Голубые каски» не могут похвастаться ничем подобным, и в стране набирает обороты движение «СТОП МИНУСКА». Видеть таких «защитников» на своей территории люди не желают.