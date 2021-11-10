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В Китае проводится 6-й пленум ЦК Компартии, на котором, в частности, будет решаться «тайваньский вопрос».

Как отмечается, Китай, как и многие страны мира, не признает независимость Тайваня и пытается вернуть остров в состав страны. В Тайване же этого очень не хотят. Основным союзником Тайваня являются США, которые формально с островом не имеют дипломатических отношений, но оказывают ему поддержку.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, как сообщает издание «Царьград», в конце октября впала в панику. Она считает, что каждый день угроза со стороны Китая только растёт. Также она заявила, что надеется на военную поддержку США в случае необходимости.

Однако, как считают многие эксперты, США не станет помогать Тайваню, что наглядно продемонстрировала ситуация с Афганистаном. Хотя США и считают Китай своим противником, они будут пытаться его сдерживать другими способами.

В самом же Китае неоднократно заявляли, что будут добиваться мирного объединения, и война останется в качестве последнего средства.

Недавно профессор Хэл Брэндс заявил, что США блефуют по поводу своих военных, которые находятся на Тайване. По его словам, на острове пребывает не более 20 американских военнослужащих.

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