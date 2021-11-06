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К российским границам в Мурманской области попытался прорваться американский самолет-разведчик Boeing RC-135W, который сопровождали два истребителя. Также с ними летел заправщик, что говорит о большой продолжительности миссии, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются на мониторинговые сервисы, показывающие довольно длительное пребывание этих самолетов у российских границ. Неизвестно, что именно они пытались увидеть в Мурманской области, однако в последнее время активность разведывательной авиации именно с той стороны существенно возросла. Эксперты считают, что Североатлантический альянс дожидается испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон», чтобы собрать всю возможную информацию об их запуске.

Официальной информации о полете нет, Минобороны РФ никак не комментирует данные мониторинговых порталов. О действиях России против трех самолетах также ничего неизвестно.

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