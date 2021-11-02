Недавно в Сети распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как лидер США Джо Байден спит во время саммита по климату.

На кадрах можно увидеть, что Байден сидит, при этом его руки сложены на груди. В какой-то момент его глаза закрываются на несколько секунд. После этого он открывает глаза, но практически сразу вновь их закрывает примерно на полминуты. Достоверно сказать, что в это время он спал, невозможно.

Кроме того, в этот момент к Байдену подошел один из членов делегации США, который что-то сказал ему на ухо.

Согласно заявлению экс-президента США Дональда Трампа, Байден спал на саммите из-за сильной скуки. Он указал, что даже Байден не сумел выдержать того, чтобы в очередной раз слушать заявления про фальшивое глобальное потепление. Трамп считает, что будь у Байдена реальный интерес к этой теме, он бы ни за что не заснул.

СМИ недавно запечатлели “ядерный чемоданчик” Джо Байдена на саммите G20. Он находился у одного из членов американской делегации.