Американский президент Джо Байден на саммит G20, который проводился в Риме, прилетел с «ядерным чемоданчиком». Его засняли журналисты издания «Известия».

На видеозаписи можно увидеть, что «ядерный чемоданчик» несёт мужчина, входящий в делегацию Байдена. Как отмечается, представители СМИ засняли кейс, который помещён в большую кожаную сумку. В кейсе, по имеющейся информации, лежат пусковые коды, а также президентская книга решений и действий на тот случай, если начнутся военные действия.

Оборудование, находящееся в кейсе, даёт возможность США мгновенно начать атаку по противнику в случае необходимости. Помощник, который ответственен за «ядерный чемоданчик», должен сопровождать президента США везде, куда он направляется.

Недавно союзники США призвали Байдена оставить возможность нанесения первого ядерного удара по России. Как отмечается, сейчас США собираются пересмотреть ядерную политику.