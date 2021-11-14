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Журналист из Великобритании Саймон Миллс рассказал о культуре русской бани в стране. Его статья была опубликована изданием Times.

Он рассказал, что в фешенебельном районе Лондона расположено заведение Bats House, которое он недавно посетил. Здесь также отдыхали Дэвид Бекхэм и Гай Ричи. Согласно заявлению главного менеджера заведения Роберта Прокопе, главное назначение бани – дать возможность мужчинам отдохнуть и пообщаться, поразмышлять о жизни или даже получить необходимое сочувствие. По его словам, мужчины в этом, как правило, не очень хороши.

Миллс отметил, что русская баня полезна и для души, и для тела, а также в ней можно избавиться от похмелья и перекосов, касающихся политической или социальной сферы. Сам он порой хочет остаться в бане на вечер и веселиться, словно русский. Он отметил, что британцы ценят в русской бане свободу и отсутствие рамок.

Недавно россиянка, которая переехала в Израиль вместе со своей семьёй, рассказала о менталитете местных жителей. Она отметила, что люди здесь ценят свой комфорт, а не мнение посторонних людей.

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