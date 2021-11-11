Россиянка по имени Нина, которая переехала в Израиль, рассказала о некоторых особенностях менталитета местных жителей. Её слова передаёт «Лента.ру».

По словам девушки, на переезд в Израиль она решилась из-за того, что в этой стране живёт её жених. При этом она столкнулась со сложностями при оформлении вида на жительство – документами занимался, по её словам, плохой адвокат. В итоге некоторое время ей пришлось жить в Израиле нелегально.

Нина отметила, что это одна из особенностей менталитета – браться за работу даже в случае полной некомпетентности. Последствия таких людей не заботят, только собственный заработок.

Кроме того, девушка отметила, что местные жители больше всего ценят свой комфорт, а не чужое мнение. Для того, чтобы чего-то добиться от другого человека, необходимо повышать голос, иначе можно дождаться только полного игнорирования.

Также Нина отметила, что местные жители нечасто употребляют в барах алкогольные напитки, и стоят они достаточно дорого.

Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить россиянкам ездить в Турцию. Впрочем, речь идёт лишь о тех женщинах, которые ещё не состоят в браке.