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В информагентстве The Telegraph отметили, что по причине ошибок, допущенных в денежно-кредитной политике, капитализм в Британии перестал функционировать должным образом.

Отмечается, что из-за увеличивающейся инфляции происходит обесценивание национальной валюты и падение платежеспособности многих граждан, что приводит к увеличению классового неравенства. Тем временем политики, банкиры и финансисты безуспешно пытаются показать, что Великобритания все еще способна существовать по средствам.

Авторы материала отмечают, что причиной случившегося является концепция твердой валюты, которая была принята около 25 лет назад. Из-за нее Банк Англии стал независимым, а экономику начали «набивать» дешевыми деньгами. В итоге капитализм превратился в свое «жуткое подобие», в котором рушится институт семьи и перестает работать общественный договор. В будущем все это может привести к масштабному классовому противостоянию.

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