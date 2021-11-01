Журналист Томас Фридман, являющийся трёхкратным лауреатом Пулитцеровской премии, заявил, что увеличивающаяся между Россией, США и Китаем конкуренция не позволяет им работать вместе в важных для всего человечества сферах. Статья Фридмана была опубликована The New York Times, пересказ предоставляет портал «ПолитРоссия».

Фридман рассказал, что ещё в 1985 году Рональд Рейган задал Михаилу Горбачёву вопрос о том, стоит ли ждать от СССР помощи в ситуации, если начнётся вторжение инопланетян. Горбачев подтвердил, что в этой ситуации СССР поможет американским солдатам.

Сейчас же, как указал Фридман, вопрос взаимной помощи вновь является актуальным. По его мнению, затруднительно предсказать, помогут ли мировые державы другим странам при глобальной угрозе или во время нападения пришельцев. Действия США, России и Китая в этой ситуации практически невозможно предугадать, так как у стран множество противоречий и они имеют претензии друг к другу.

Кроме того, сейчас Китай не собирается работать вместе с США по вопросам климата. Президенты России и Китая не собираются участвовать в саммите вместе с лидером США Джо Байденом.

Ранее было заявлено, что NASA намеренно скрывает, что в космосе существует инопланетная жизнь. О том, что была найдена жизнь в космосе, заявлялось ещё в 2017 году, но доказательств предоставлено не было.