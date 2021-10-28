NASA намеренно скрывает данные о существовании инопланетной жизни в космосе. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечается, США не желают делиться своими данными, и из-за этого уже скоро существование МКС может потерять смысл. Так, сейчас МКС финансируется 14 странами, но координацию осуществляют США. В американском законодательстве даже указывается, что Марс и Луна принадлежат США.

Кроме того, NASA изучает планеты самостоятельно, а все полученные результаты скрывает. К примеру, в 2017 году Луис Элизондо, являющийся экс-главой программы по поиску внеземной жизни, заявил об обнаружении доказательств жизни в космосе. В 2021 году аналогичное заявление сделала глава NASA Билл Нельсон. Впрочем, доказательств этому предоставлено не было.

Так как NASA скрывает все данные, узнать что-либо о существовании жизни в космосе удаётся благодаря учёным из Европы и России. К примеру, они установили существование бактерий внеземного происхождения.

Недавно астрофизик Эви Лоеб предположил, что Землю создали в лаборатории. Совершила это некая весьма развитая цивилизация.