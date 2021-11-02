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В скором времени США могут получить полный доступ к Чёрному морю. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на британское издание The Levant News.

Как сообщается, в настоящее время США не имеют права отправлять свои авианосцы в Чёрное море из-за конвенции Монтре 1936 года, которая весьма ограничивает их действия. Однако, как считают британские журналисты, ситуация в скором времени может кардинально поменяться.

Речь идёт о проекте Стамбульского канала. Он может стать новым водным путём в Чёрное море, и ограничения не будут на него распространяться. Турция уже несколько лет выступает за строительство канала. По мнению некоторых мировых лидеров, именно обход Конвенции Монтре стал главной причиной для строительства канала.

Отмечается также, что Вашингтон не признаёт Конвенцию Монтре и требует беспрепятственный доступ в Черноморский регион. Также есть мнение, что именно США являются единственным бенефициаром Стамбульского канала, так как финансирование идёт из сомнительных источников, и доля Турции минимальна.

Недавно политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что до 2023 года в Чёрном море может произойти крупный вооружённый конфликт. Он отметил, что весь следующий год ситуация в регионе будет обостряться.

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