Ситуация в Черном море будет накаляться весь следующий год, уверен политолог Дмитрий Евстафьев. Он также считает, что в 2022-м или в 2023-м годах в регионе произойдет крупный вооруженный конфликт.

Политолог заявил, что Соединенные Штаты таким образом изучают разрабатываемые Пентагоном технологии управляемых конфликтов. Они накаляют ситуацию, «поджигают регион» и наблюдают, как все происходит. Причем делают это со стороны, не вмешиваясь и не отправляя свои ВС.

По словам Евстафьева, Черноморский регион абсолютно не интересен Соединенным Штатам. Они ничего не могут извлечь из него с военной или ресурсной точек зрения. Поэтому им абсолютно никого не жалко – ни Донбасс, ни Украину, ни Россию. Они просто тестируют свои разработки, а когда конфликт грянет, просто уйдут, чтобы наблюдать издали за боевыми действиями.