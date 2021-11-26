У американских политиков нервы на пределе из-за возможного нападения России на Украину, пишет издание The Hill. Оно сообщает, что руководство страны не в состоянии даже День благодарения спокойно отметить, так как нужно неотрывно следить, не перебросила ли Россия новые войска на границу соседней страны.

Издание цитирует государственного секретаря Энтони Блинкена, который отметил, что американские политики «полны решимости» не пропустить момент, когда Россия вдруг вздумает начать полномасштабную наступательную операцию. Тот факт, что об этой операции знает весь мир, но даже не догадывается РФ, главу Госдепа не смутил.

Также авторы издания отмечают, что войска России уже находятся «вдоль всей западной границы». Москва, по их мнению, собирается второй раз за десять лет посягнуть на суверенитет Украины, не делая выводов из прошлой своей ошибки.