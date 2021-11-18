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Главным игроком на мировой арене является Россия, но Соединенные Штаты по неизвестным причинам поддерживают Украину, приводит издание The American Conservative слова телеведущего Такера Карлсона. Авторы публикации также отмечают, что некоторые представители Республиканской партии США слишком рьяно рвутся на войну с Россией.

Так, после заявлений США о переброске войск РФ к границам Украины ряд сенаторов-республиканцев подписали обращение к президенту Джо Байдену. Они потребовали помочь Киеву оружием и техникой для войны с РФ, а также ужесточить действия против Москвы.

Журналист Такер Карлсон поинтересовался у одного из подписантов Майка Тернера, с чего вдруг американцы должны выступать против РФ и гибнуть за Украину. Его поддержал и сенатор-республиканец Томас Мэсси, выразивший недоумение желанием воевать за государство, которое не является и вряд ли когда-нибудь станет участником НАТО.

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