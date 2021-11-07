Ведущие канала Al Jazeera решили поведать о высокой эффективности банановой диеты, придуманной в Японии. Она начинает быстро набирать популярность во многих странах планеты.

Данную диету прозвали утренней, так как она базируется на употреблении большого числа бананов на завтрак. Их можно запивать водой или молоком. Что касается обеда и ужина, то в рамках них разрешается съедать любые блюда за исключением десертов. Сахар необходимо полностью исключить из своего рациона.

Придется также немного скорректировать режим дня. Нельзя будет принимать пищу после восьми часов вечера. Нужно будет ложиться спать не позднее двенадцати часов ночи. Эксперты отмечают, что бананы позволят ускорить обмен веществ. Они быстро вызывают чувство сытости, которое может продлиться весь день. Кроме того, в них содержится большое количество полезных веществ.