Главная цель российского газопровода «Северный поток-2» — это раскол в Европе. Причем начать Москва решила с Германии, которой необходим газ, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Автор публикации Штефан Корнелиус обращает внимание читателей на медлительность ФРГ в ходе сертификации «Северного потока-2». Берлин отчаянно нуждается в топливе, однако он понимает, что запуск проекта вполне может разделить Европу.

Именно поэтому новое правительство Германии будет настаивать на разделении оператора СП-2 и владельца газа, стараясь не поддаваться на «энергетический шантаж» Москвы. Если РФ на это не пойдет, необходимо принять твердое решение о заморозке проекта. Это позволит Германии избавиться от газовой зависимости, которая длится еще со времен холодной войны, а также защитить самого главного пострадавшего от истории с «Северным потоком-2» – Украину.