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Игорь Стрелков, экс-руководитель оборонного ведомства ДНР, сообщил, что обстановка в Донбассе накалена до предела, поэтому скоро в регионе может начаться «большая война».

Согласно его словам, если в прошлом его заявления о грядущем конфликте выглядели смешно, то сейчас кажутся обыденными. Он отметил, что украинские вооруженные силы недавно сильно ударили по окраинам Донецка, нанеся большой урон. Бывший министр обороны отметил, что встречался с Владимиром Квачковым, российским полковником в отставке, и обсудил с ним текущую ситуацию на юго-востоке Украины.

Экс-глава Минобороны республики отметил, что, если война действительно начнется в текущем году, то она окажется очень кровавой, причем не только для украинских сил, но и ополченцев. Стрелков добавил, что не разделяет мнения «пропагандистов», считающих, что Украину удастся быстро победить без серьезных потерь.

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