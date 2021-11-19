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Генсек НАТО Йенс Столтенберг разглядел слишком высокую концентрацию войск РФ в непосредственной близости от российских границ и потребовал у Москвы прояснить ситуацию. Также он заявил, что Россия должна пойти на деэскалацию.

В настоящий момент Столетнберг находится в Берлине, где у него намечены переговоры с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Он заявил, что Германия является важной частью Североатлантического альянса, однако она не выполняет план расходов на военные цели, составляющий 2 процента от ВВП страны.

Соединенные Штаты и генсек НАТО неоднократно заявляли, что такие действия Германии недопустимы. Она должна тратить на оборону не менее установленного плана, чтобы поддерживать боеготовность блока на должном уровне.

Также Столтенберг не забыл упомянуть о поддержке Украины Североатлантическим альянсом. Он практически точно повторил слова представителя Пентагона Джона Кирби, который заявлял и о важности Украины для НАТО, и о «необъяснимо высокой концентрации» войск РФ.

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