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В ПФР разъяснили россиянам, которые проживают или работают в странах СНГ, как им начисляется пенсия.

Как сообщает ПФР, со странами СНГ, а также с Литвой, Грузией и Молдавией, были заключены определённые соглашения, которые устанавливают порядки начисления пенсий для россиян. Речь идёт о тех россиянах, которые решили переехать в эти страны ради работы или на постоянное проживание.

По этим документам, выплату пенсии осуществляет государство, где живёт гражданин. Если россиянин работал на территории нескольких государств, то трудовой стаж рассчитывается со всех территорий.

Кроме того, Россия заключила договоры со следующими странами: Эстония, Венгрия, Сербия, Израиль, Латвия, Болгария, Белоруссия, Испания. Здесь установлен пропорциональный принцип. Пенсионные расходы распределяются в зависимости от того, сколько пенсионных прав приобрёл гражданин в этой стране.

Недавно депутат Госдумы Михаил Делягин рассказал об обмане с пенсиями. Он заявил, что люди имеют минимальную пенсию из-за того, что документы, подтверждающие их трудовой стаж, были утеряны.

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