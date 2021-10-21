Экономист и депутат от партии «Справедливая Россия – За жизнь» Михаил Делягин заявил об обмане с пенсиями. Об этом рассказывает издание «Царьград».

Как сообщается, Делягин выступил в парламенте и заявил, что в России множество людей получают минимальную пенсию и причинами этого является не только то, что они мало зарабатывали, но и то, что документы, подтверждающие их заработок, исчезли – сгорели или потерялись. В итоге, как заявил депутат, сейчас этих людей наказывают, выплачивая социально ничтожную пенсию. Эксперт отметил, что об этом прекрасно знает Пенсионный фонд.

Кроме того, депутат указал, что профицит ПФР составляет 576 миллиардов рублей. Учитывая, что средняя пенсия составляет примерно 15 тысяч рублей, это даёт около трёх миллионов пенсионеров дополнительно. Но предложений по направлению этих средств нет.

Также Делягин заявил об остатках бюджета ПФР, которые не связаны с накопительной пенсией. За 2020 год они составляют 900 миллиардов рублей, но эти деньги просто лежат, а то и вовсе прокручиваются через операции, легальные или нелегальные.

Недавно в Госдуме заявили, что пенсионная реформа в России может быть подвергнута некоторым изменениям. В частности, может быть возвращён прежний пенсионный возраст.