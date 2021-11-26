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В информационном агентстве The Times отметили, что британские военные собираются построить 3 крупные базы, чтобы подготовиться к возможной «агрессии» со стороны РФ. Одна из них появится на территории ФРГ,

Новый объект планируется создать в Сеннелагере. В нем будут размещены подразделения, не превышающие размер бригады, а также различные виды техники, в том числе БМП, танки Challenger и БПЛА. Журналисты добавляют, что здесь будут дислоцироваться САУ, бензовозы и автомобили для разминирования. Все эти войска Великобритания сможет оперативно перебросить в любую точку Европу, включая Прибалтику.

В материале отмечается, что две другие авиабазы появятся в Омане и Кении. В первую из них будут перемещены вооруженные сил из канадского объекта, который вскоре будет закрыт. Ральф Вуддисс, британский генерал-лейтенант, отметил, что особую важность будет иметь база в Германии. Чтобы увеличить скорость переброски войск в ней разместят большое число бронетранспортеров.

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