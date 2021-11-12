Промоутеры рассказали, какие гонорары хотят российские звёзды за выступление на новогодних корпоративах в декабре 2021 года. Об этом сообщает NEWS.RU.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса количество концертов и корпоративов катастрофически упало. К примеру, организатор Сергей Лавров рассказал, что раньше у одного из топовых артистов было в декабре 80 выступлений, а теперь только три, и те ещё не подтверждены.

Кроме того, как отметил промоутер Юрий Борисов, сейчас о выступлениях начинают договариваться только в ноябре, хотя раньше звонить начинали ещё в начале весны. Подтверждать же мероприятия обещают только за неделю до нужной даты. Объясняется это тем, что люди боятся объявления очередного локдауна, и никто не хочет платить вперёд.

Из-за этого звёзды вынуждены снижать свои гонорары. Но многие артисты всё равно обойдутся весьма недешево. К примеру, одним из самых дорогих является Григорий Лепс – 12 миллионов рублей. Алла Пугачева обойдется дешевле – в 8-10 миллионов рублей. За ними следуют Моргенштерн и Полина Гагарина, которым придётся заплатить 7-8 миллионов рублей. Выступление Димы Билана или певицы Нюши обойдётся в 2,5-3 миллиона рублей, а Лолиты – в 2-2,5 миллиона рублей.

Выступления юмористов, таких как Руслан Белый, Алексей Щербаков, и других, оцениваются примерно в 1,-5-2 миллиона рублей. Комики, как было отмечено, обычно всегда уступают исполнителям в размере гонораров.

Ранее мы сообщали, что в дуэте Artik & Asti может появиться новая певица после ухода Asti. Поклонники группы видят на её месте исполнительницу Mary Gu.