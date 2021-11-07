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Певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, может стать участницей дуэта Artik&Asti.

Недавно стало известно, что из группы ушла Анна Дзюба, которая состояла в дуэте около десяти лет. Но, как заявил создатель дуэта Артем Умрихин, группа не прекратит своё существование, а будет выступать в новом составе. В настоящее время ищется певица на замену Анне.

Как считают поклонники дуэта, Mary Gu является самым подходящим вариантом. Её голос идеально подходит для творчества группы. Поклонники дуэта начали упрашивать Умрихина рассмотреть её кандидатуру. В ответ на это Умрихин заявил, что без видео рассматривать кандидатов не будет.

Mary Gu ранее участвовала в кастинге в группу Serebro, также она пыталась участвовать в одном из телешоу. Известной она стала после исполнения каверов на популярные песни. В 2020 году она выпустила альбом «Дисней».

Недавно певица Светлана Лобода рассказала о своём возлюбленном, который старше её. Однако раскрывать его имя она отказалась.

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