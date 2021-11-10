Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские военные корабли, которые находятся в Черном море, могут нанести удар по Донбассу, пишет портал Avia.Pro, ссылаясь на заявление российского Минобороны. Авторы публикации также предполагают, что атака может быть проведена через воздушное пространство РФ.

На эту мысль экспертов натолкнуло изучение перемещений самолета Е-8С, принадлежащего ВМС США и предназначенного для проведения разведки с воздуха и управления огнем боевых систем, на мониторинговых сервисах.

Сопоставив маршрут этого самолета и местоположения каждого из кораблей НАТО, эксперты пришли к выводу, что удар по Донбассу может быть нанесен через Крымский мост. Защитники ДНР и ЛНР не смогут обнаружить ракетную атаку с этого направления, а она отвлечет их внимание от наступательной операции ВСУ, которая начнется сразу же после запуска «Томагавка».

Авторы также отмечают, что обеспокоенность российского Минобороны и его заявления о возможных ракетных ударах американских кораблей показывают, что ситуация в регионе может совсем скоро стать критической.

Вам может понравиться

Цена поездки на аэротакси Hover в Москве составит 200 рублей за километр

Александр Атаманов, глава Hover, отметил, что за поездку на аэротакси в столице РФ нужно будет платить примерно двести рублей за километр. Первоначально планировалось, что цены окажутся ниже. Компания сразу же

Современное российское оружие защитит страну от самолетов-невидимок и гиперзвука

Россия намерена активно бороться с постоянно появляющимися у ее границ самолетами и кораблями Североатлантического альянса, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отлично знает, о чем говорит, так как в распоряжении

Вассерман заявил, что присоединить Украину к России нужно раньше Белоруссии

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что России нужно присоединить Украину раньше Белоруссии. Это заявление он сделал в эфире YouTube-канала «Вольная улица». По словам Вассермана, присоединять Украину нужно намного раньше Белоруссии,
  • Анна
  • 08.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 10 ноября – небольшая облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 ноября – переменная облачность, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 ноября – небольшой дождь, до 10 °C | Королев: погода, 10 ноября – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 10 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Армавир: погода, 10 ноября – небольшой снег, до 5 °C |