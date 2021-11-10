Американские военные корабли, которые находятся в Черном море, могут нанести удар по Донбассу, пишет портал Avia.Pro, ссылаясь на заявление российского Минобороны. Авторы публикации также предполагают, что атака может быть проведена через воздушное пространство РФ.

На эту мысль экспертов натолкнуло изучение перемещений самолета Е-8С, принадлежащего ВМС США и предназначенного для проведения разведки с воздуха и управления огнем боевых систем, на мониторинговых сервисах.

Сопоставив маршрут этого самолета и местоположения каждого из кораблей НАТО, эксперты пришли к выводу, что удар по Донбассу может быть нанесен через Крымский мост. Защитники ДНР и ЛНР не смогут обнаружить ракетную атаку с этого направления, а она отвлечет их внимание от наступательной операции ВСУ, которая начнется сразу же после запуска «Томагавка».

Авторы также отмечают, что обеспокоенность российского Минобороны и его заявления о возможных ракетных ударах американских кораблей показывают, что ситуация в регионе может совсем скоро стать критической.