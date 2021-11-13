56-е артиллерийское командование армии США, которое размещено в Германии, в будущем получит самое новое оружие, которое ещё только разрабатывается в США. Об этом сообщает издание The Drive.

Как отмечается, данное подразделение несколько десятилетий назад было ответственно за ядерные ракеты средней дальности. Но, когда США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, все эти ракеты сняли с вооружения согласно документу.

Согласно сведениям издания, в США сейчас занимаются созданием нового оружия, которое будет заниматься решением практически тех же задач, что и прежние ракеты. Издание сообщает о нескольких видах такого новейшего вооружения. Так, речь идёт о гиперзвуковой ракете Long-Range Hypersonic Weapon, которую назвали Dark Eagle. Кроме того, отмечается система Typhon, которая даёт возможность выпускать различные типы ракеты из одной установки, а также ракета под названием Precision Strike Missile.

Недавно мы сообщали о том, что США вкладывают в разработку систем ПРО огромные деньги. Из-за этого Россия и Китай вынуждены разрабатывать новое вооружение.