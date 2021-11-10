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Соединенные Штаты вкладывают огромные деньги в создание новых систем противоракетной обороны. Они все время боятся, что уже имеющихся комплексов ПРО может оказаться недостаточно для защиты страны и все время совершенствуют их. Однако тем самым они вынуждают Россию и Китай создавать все более современные виды ракет, пишет издание Bloomberg.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», уверены, что если США не остановятся, этой гонке не будет конца. Россия уже сейчас имеет на вооружении ракеты нового поколения, аналогов которым нет в мире. Китай тоже делает успехи, создавать баллистические и гиперзвуковые боезаряды.

Соединенные Штаты вложили в создание ПРО уже 200 миллиардов долларов. И продолжают с непонятным упорством разрабатывать все новые и новые комплексы. При этом у них нет никаких гарантий, что очередная система противоракетной обороны сработает лучше предыдущей, так как они фактически не проверяются в реальной боевой обстановке.

По мнению экспертов, США нужно срочно свернуть программу ПРО. Благодаря этому Вашингтон перестанет держать в постоянном напряжении Москву и Китай и напрягаться сам из-за новых ракет потенциальных противников.

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