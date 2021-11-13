Соединенные Штаты перешли к прямому давлению на Украину, фактически заставляя ее начинать боевые действия сперва против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и затем и против России. Только так можно объяснить выдуманные на скорую руку заявления о перемещениях войск РФ к украинским границам.

Так, издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников США рассказало о «планах вторжения» России на Украину. Эта информация настолько пропитала ложью, что сами США в нее не верят. Однако продолжают транслировать откровенный фейк, заявляя о 100 тысячах российских военнослужащих на границе с Украиной.

Одновременно с заявлениями США проводят внеплановые маневры своих боевых кораблей в Черном море. Над акваторией появляются американские стратегические бомбардировщики. Все говорит о том, что Соединенные Штаты готовы всеми силами поддержать своих украинских «друзей», поэтому им остается только начать наступательную операцию на Донбассе.

По мнению экспертов, США раскачивают ситуацию в Черноморском регионе, чтобы либо вынудить Россию вмешаться в конфликт на востоке Украины и обвинить ее в «агрессии», либо заставить проявить нерешительность, понеся серьезные репутационные потери. Сейчас Москва стоит перед серьезной проблемой выбора, однако ей все же следует ориентироваться на дальнейшие действия потенциального противника.