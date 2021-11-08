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Несколько дней назад США заявили, что Россия отправила к украинской границе свои войска.

Кроме того, указывается, что в подтверждение этому были опубликованы снимки со спутников. В публикации также было заявлено, что эта ситуация говорит о высокой возможности эскалации конфликта.

После этого США направили обращение в Европейскую службу внешних связей и МИД в ряде стран. Уточняется, что они обсудили вопрос перемещения военнослужащих России. При этом посольство США в Берлине ситуацию не прокомментировало.

Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что сведения о войсках РФ поблизости от границы с Украиной не были подтверждены. Он задался вопросом, зачем в США распространяют эту информацию.

Во Франции недавно заявили, что Россия даст жесткий ответ на провокации НАТО у своих границ. Как было заявлено, Россия отправит свои стратегические бомбардировщики в Мексиканский залив.

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