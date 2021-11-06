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На страницах французского портала Marseille News отметили, что РФ собирается жестко ответить Североатлантического альянсу, который регулярно осуществляет провокации вблизи ее границ.

Авторы материалы отмечают, что Соединенные Штаты и НАТО постоянно проводят военные учения рядом с российскими рубежами и на территории Украины. По этой причине Москва приняла беспрецедентное решение – она планирует отправить свои стратегические бомбардировщики в Мексиканский залив, чтобы провести патрулирование рядом с американскими границами.

Западные эксперты считают, что данные действия должны показать США, что Российская Федерация не собирается терпеть агрессию со стороны альянса. Журналисты отмечают, что в Кремле, судя по всему, уже устали от постоянного развертывания западных вооруженных сил возле своих границ.

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