Фильм бизнесмена Евгения Пригожина “16-й” будет показан онлайн 7 ноября. Создатели кинокартины обещают зрителям правдивый рассказ о президентских выборах в США 2016 года.

Информация о ленте появилась еще 26 октября. Релиз должен был состояться в Нью-Йорке 3 ноября, однако кинотеатр FilmSocietyofLincolnCenter отказался от сеанса без объяснения причины. В результате показ был перенесен на 5 ноября, но и в этот раз зрители не смогли увидеть картину. Показ был прерван американской полицией. Это подтверждают появившиеся в соцсетях видео, на которых американские силовики выгоняют присутствующих из зала кинотеатра AngelikaFilmCenter&Cafe.

В связи с этим создатели решили отказаться от показа офлайн и перенести его в интернет. Посмотреть фильм можно будет на официальном сайте проекта 7 ноября в 20:00 по московскому времени.