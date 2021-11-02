Алексей Арестович, советник руководителя украинского президентского офиса, отметил, что армия РФ не сможет выиграть в возможной войне с Украиной.

Согласно его словам, Кремль может даже не рассчитывать на победу в соответствующем конфликте. Однако он подчеркнул, что данная война окажется «настоящей мясорубкой», в которой сильно достанется обеим сторонам. Арестович заявил, что Москва в попытке решить свои политические проблемы лишь понесет гигантские потери.

По мнению советника, Киеву в настоящее время необходимо бояться не возможного вторжения со стороны России, а экономического давления. Он напомнил, что в стране сейчас наблюдаются значительные трудности в сфере экономики. Ранее Арестович отметил, что украинские вооруженные силы нанесут удар по территориям РФ только при начале полномасштабной войны.