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Ситуацию с увольнением сотрудников «Скорой помощи» в Еврейской автономной области прокомментировал глава отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. ак. И.П.Павлова Минздрава России Вадим Теплов. Он пояснил, что возникло некоторое недопонимание, которое будет устранено.

Напомним, что сотрудники в Пашково и Облучье уволились по собственному желанию, так как не захотели делать прививки от коронавируса. Теплов рассказал, что с ними провели беседу, так как все отлично понимают, что напряжение в борьбе с Covid может стать причиной самых неожиданных поступков.

Медработникам объяснили, что они просто не имеют права подвергать опасности заражения не только себя, но и своих близких, коллег и знакомых, что вакцинация сейчас является единственным способном защититься от коронавируса. Теплов считает, что они выяснили с уволившимися сотрудниками все наболевшие вопросы и недопонимание исчезнет само по себе. Позже стало известно, что медработники отозвали свои заявления на увольнение.

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