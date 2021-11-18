Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наемники из Чада приступили к диверсионной деятельности в Центральноафриканской Республике.

Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. По его словам, именно иностранные провокаторы причастны к трагедии в префектуре Уам-Пенде. Недавно там произошло столкновение между силами правительственной армии FACA и боевиками. Находящиеся поблизости гражданские побежали искать укрытие, однако радикалы открыли по ним огонь. В результате погибло 12 мирных граждан.

Иванов призвал мировую общественность расследовать это преступление. По его словам, виновные должны предстать перед судом.

«Более того, по нашей информации, это нападение, совершенное с бесчеловечной жестокостью, было инициировано из-за границы и является первым шагом начинающейся внешней агрессии», — отметил Иванов.

СОМБ требует от международного сообщества добиться прекращения любого вида поддержки сил, продолжающих войну против народа ЦАР. Речь идет о чадских боевиках, которые намереваются вновь раскачать ситуацию внутри ЦАР. Наемники из Чада участвовали в кампании против правительства Центральноафриканской Республики в 2020 году. Насилие удалось остановить лишь благодаря силовикам страны, обученным российскими инструкторами, которых западные журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера». Бандиты были разгромлены, однако многие из уцелевших бежали в сопредельные страны и продолжают свою террористическую деятельность оттуда.

Вам может понравиться

NDM: Россия и Китай начинают сотрудничество по новой вертолётной программе

Главный российский производитель вертолетов организует новое партнерство с Китаем, что подтвердил его руководитель на проходящем сейчас авиасалоне в Дубае. По его словам, предполагается начать работу над новой моделью уже в

Несколько сотен российских танков движутся в сторону украинской границы

На новостном сайте Avia.pro отметили, что в социальных сетях начали появляться фото и видео сотен танков армии РФ, которые движутся в сторону российско-украинской границы. На размещенных кадрах можно увидеть огромную

Минобороны Польши обвинило белорусских силовиков в организации атак мигрантов

На официальной страничке оборонного ведомства Польши в «Твиттере» появилось сообщение с обвинением белорусских силовиков в организации атак на польскую границу с помощью мигрантов. В размещенном посте говорится о том, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 ноября – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 ноября – ясно, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 18 ноября – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 18 ноября – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C |