Наемники из Чада приступили к диверсионной деятельности в Центральноафриканской Республике.

Об этом сообщил глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. По его словам, именно иностранные провокаторы причастны к трагедии в префектуре Уам-Пенде. Недавно там произошло столкновение между силами правительственной армии FACA и боевиками. Находящиеся поблизости гражданские побежали искать укрытие, однако радикалы открыли по ним огонь. В результате погибло 12 мирных граждан.

Иванов призвал мировую общественность расследовать это преступление. По его словам, виновные должны предстать перед судом.

«Более того, по нашей информации, это нападение, совершенное с бесчеловечной жестокостью, было инициировано из-за границы и является первым шагом начинающейся внешней агрессии», — отметил Иванов.

СОМБ требует от международного сообщества добиться прекращения любого вида поддержки сил, продолжающих войну против народа ЦАР. Речь идет о чадских боевиках, которые намереваются вновь раскачать ситуацию внутри ЦАР. Наемники из Чада участвовали в кампании против правительства Центральноафриканской Республики в 2020 году. Насилие удалось остановить лишь благодаря силовикам страны, обученным российскими инструкторами, которых западные журналисты причисляют к «ЧВК Вагнера». Бандиты были разгромлены, однако многие из уцелевших бежали в сопредельные страны и продолжают свою террористическую деятельность оттуда.