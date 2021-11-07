Российский «штаб звездных войн» сумел затмить славу даже единственного авианосца ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов». Корабль «Маршал Крылов» с огромным шаром на палубе имеет футуристичный и немного странный внешний вид, мгновенно привлекающий к себе пристальное внимание сторонних наблюдателей, рассказали авторы китайского издания Sohu.

Для Запада этот корабль, относящийся к проекту 1914.1 – полная загадка. Он имеет весьма внушительные габариты – длина достигает 211 метров, а водоизмещение судна составляет почти 24 тысячи тонн. Но основное внимание к «Маршалу Крылову» притягивает все-таки очень большой шар.

В этой конструкции располагается измерительное и радиолокационное оборудование, позволяющее кораблю выполнять свои основные задачи – отслеживать траекторию полета баллистических и крылатых ракет, а также улавливать любое электромагнитное излучение. Иногда корабль используется для структур управления разнообразными военно-морскими учениями. За это и за оригинальный внешний вид он и получил название «штаб звездных войн».

Относительно недавно «Маршал Крылов» принимал участие в маневрах в акватории Тихого океана, выполняя манипуляции, которые для наблюдателей из США и других стран остались загадкой. Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, считают, что корабль отслеживает новейшее вооружение и технику Соединенных Штатов, улавливая электромагнитное излучение, к примеру истребителей пятого поколения F-35 и осуществляя его тщательный анализ.