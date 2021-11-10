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В ближайшее время России придется столкнуться с «американскими монстрами» в Черном море, но у нее есть высокие шансы выйти победителем из этой схватки, пишет китайский портал Sohu. Авторы поясняют, что речь идет о кораблях ВМС США, которые в настоящий момент находятся в акватории.

На США распространяется конвенция Монтрё, которая не позволяет им отправлять в Черное море авианосцы. Ограничение по тоннажности судов играет в пользу России, так как появление АУГ могло бы создать ей серьезные проблемы. Однако Соединенные Штаты задействовали в учениях самые крупные корабли, которые не подпадают под действие конвенции. Именно с этими монстрами теперь может столкнуться российский Черноморский флот.

Первый корабль – это флагман Шестого флота Mount Whitney. Он представляет собой штабное судно, оснащенное современным оборудованием для обработки и передачи данных. Вместе с ним в Черном море находится еще и эсминец USS Porter с системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами «Томагавк» на борту.

По мнению китайских экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», эти «монстры» вполне могут попытаться устроить провокацию в Черном море. Однако РФ готова к подобному развитию событий и сумеет пресечь агрессивные действия США.

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