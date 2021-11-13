Авторы издания Sohu заявили, что американский президент Джо Байден пожалел о своей критике в адрес Путина на саммите в Глазго. Пересказ статьи предоставляет портал «ПолитРоссия».

Как сообщается, Байден обвинил Путина в том, что он мало делает для решения проблем с климатом. К примеру, под этими проблемами он отметил природные пожары. Также Байден раскритиковал Путина за то, что тот не приехал на саммит, проводимый в Глазго, лично.

Авторы статьи отметили, что Байден, заявлявший о необходимости охраны окружающей среды, на саммит прибыл вместе со своей свитой на частных лайнерах. В городе же они перемещались на кортеже, куда входили десятки машин. Также было указано, что Байден пообещал выделить 500 миллиардов долларов на борьбу с климатическими изменениями, но этот пункт даже не утверждён Конгрессом США.

После этого флагман США Mount Whitney отправился в Чёрное море, и, как заявили авторы статьи, Путин дал российской армии приказ следить за кораблями США через прицел. Это демонстрирует, что Путин ничего не боится, а план Байдена осуществить давление на него провалился. Теперь, как считают китайские журналисты, Байдену придётся пожалеть о своих заявлениях.

Недавно насчёт критики Байдена в адрес России высказался сенатор Алексей Пушков. По его мнению, так Байден пытается подтвердить американское превосходство над миром.