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Байден своими обвинениями в адрес России и Китая просто пытается подтвердить американское превосходство над миром. Однако сейчас он не в том положении, чтобы вообще кого-то обвинять, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что Байден сперва остался недовольным отсутствием Владимира Путина на конференции по климату в Глазго, а затем вообще ошарашил всех присутствующих на саммите заявлением, что в РФ «горит тундра» и на это якобы никто не обращает внимание. Хотя пожары на Ямале прекратились еще в середине лета.

По мнению Пушкова, Байдену просто хочется играть «первую скрипку» на любом международном мероприятии. Однако невозможно заявлять о своем превосходстве в условиях отсутствия основных конкурентов. Поэтому президент США от злости делает глупые заявления, которые выставляют его в не очень выгодном свете.

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