Снегопад и гололедица в Петербурге остались без внимания городских служб

Смольный не провел эффективную уборку улиц после снегопада, прошедшего в Петербурге ночью 28 ноября, несмотря на заверения о готовности к зимнему сезону. Об этом заявили петербургские журналисты, которые провели инспекцию улиц.

Они рассказали, что основной целью их акции стала проверка реагирования коммунальщиков на поступившее сообщение об обильных осадках. Однако городская администрация, судя по всему, проигнорировала прогнозы синоптиков и не вывела технику для оперативной уборки последствий снегопада.

Представители СМИ подкрепили свои выводы фотографиями лежащего на проезжей части и тротуарах снега.

Только утром в Смольном заявили, что уборкой снега занимаются 254 снегоуборочных машины.

Примечательно, что ранее городская администрация уже предоставляла предположительно недостоверные данные о количестве спецтехники, задействованной в уборке города. В частности, в комитете по благоустройству уверяли, что с последствиями недавнего снегопада боролось 800 единиц техники, хотя журналисты выяснили, что на самом деле в городе работало чуть более 400 снегоуборочных машин.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в городе не хватает специальной техники для уборки улиц. При этом губернатор Александр Беглов подарил две машины для растапливания снега Красноярску.

Сами петербуржцы также негативно оценивают работу Смольного и Беглова. В Сети они публикуют свои жалобы на неубранный снег и состояние тротуаров.

«На дорогах снег не лежит только в тех местах, где активно ездят автомобили. В некоторых местах образовался снежный накат, а под ним еще бывает лед – даже на зимней резине в поворотах может немного занести. Это еще повезло, что воскресенье – машин мало на улицах», — негодуют пользователи.