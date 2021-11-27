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Депутаты Европарламента приняли резолюцию, которая предполагает введение санкций в отношении российской «ЧВК Вагнера». Фактически, Запад получит возможность применять эти ограничения в отношении любых россиян, чья деятельность будет мешать Европе.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РАУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с журналистами «Радио КП» уверен, что через подобные санкции Запад пытается показать свое могущество и давить на Россию как таковую. При этом эксперт сомневается, что у Европы получится применить ограничения по отношению к «вагнеровцам».

«Представьте себе, если бы ввели санкции против Чебурашки или против Винни-Пуха, против Карлсона. Это все из этой же серии. Давайте еще введем санкции против какого-то столба или горы Эльбрус. У западных партнеров уже какая-то болезнь: они показывают, что якобы что-то решают с помощью этих санкций», — пояснил Перенджиев.

Очевидно, что никакой недвижимости или счетов в Европе на имя «ЧВК Вагнера» обнаружено не будет, убежден Перендждиев.

Однако на деле ограничения будут применяться по отношению к тем, кого сочтут неугодным Европе.

«Я могу предположить, что под этим соусом они будут расправляться со своими политическими противниками, зачисляя их «ЧВК Вагнера». Или с какими-то россиянами, которые окажутся за границей. Например, чиновники или айтишники, которых сейчас объявляют хакерами. Получается, это направлено не только против «ЧВК Вагнера», а против российских граждан, чтобы их потом объявить сотрудниками этой организации и отобрать имущество и счета», — заметил Перенджиев.

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