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Фигурантами уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом России из-за обострения ситуации на Донбассе, являются 11 военных преступников. Об этом рассказали представители СК на официальном YouTube-канале.

Только в этом году за нарушения режима прекращения огня было открыто 33 уголовных дела. Киев наносит удары по населенным пунктам Донбасса, используя запрещенное артиллерийское вооружение, что идет вразрез с достигнутыми ранее договоренностями, рассказали в СК РФ.

Также было названо несколько имен. В качестве подозреваемых и обвиняемых проходят командиры ВСУ Олег Лисовой и Михаил Прокопив, Олег Громадский, Виктор Юшко и Василий Зубанич. Также в одном из уголовных дел фигурирует полковник Дмитрий Делятицкий. Действия этих военнослужащих стали причиной разрушения различных инфраструктурных объектов, а также гибели жителей Донбасса.

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