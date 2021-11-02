Константин Сивков, специалист в военной сфере, поведал о том, как украинские вооруженные силы будут проводить вторжение на территорию ЛДНР, и чем это завершится.

Согласно его словам, Киев продолжает увеличивать свое военное присутствие на линии разграничения, возможно, готовясь к осуществлению масштабного наступления на самопровозглашенные республики. В этом случае украинские военные вначале постараются завоевать преимущество на нескольких направлениях. После этого они попытаются прорвать защиту ополченцев.

Далее ВСУ быстро проберутся вглубь Донбасса и возьмут под контроль границу с Россией. Если им удастся это сделать, то они начнут обстреливать населенные пункты из артиллерийских установок и РСЗО. В этом случае РФ непременно встанет на защиту мирного населения, атаковав украинские силы с использованием боевых самолетов и кораблей. В результате украинские войска будут полностью уничтожены.