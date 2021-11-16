Уже в декабря следующего года российские ВКС получат в свое распоряжение четыре новейших истребителя Су-57. Весть о том, что РФ перешла к массовому производству этих уникальных самолетов, вызвала на Западе панику, пишет китайский портал Sina.

Главной причиной недовольства США и НАТО является риск потерять свои лидирующие позиции на мировом рынке из-за российских самолетов. Кроме того, Су-57 по своим параметрам ни в чем не уступает американским F-35 и может оказать ему сопротивление в случае начала вооруженного противостояние.

Панику США провоцируют и новейшие истребители Су-75, которые действительно могут помочь России поставить Западу шах и мат. На международном авиасалоне в Дубаи эти самолеты привлекли внимание широкой публики и стали главной изюминкой мероприятия.

Авторы публикации, переведенной порталом “ПолитРоссия”, отмечают, что Checkmate, как и Су-57, вполне способен конкурировать с американским F-35. Выставка в ОАЭ показала, что у истребителя хорошие экспортные перспективы.