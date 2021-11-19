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На случай вооруженного противостояния с НАТО у России имеется весомый козырь в виде стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь». Этот самолет выделяется сразу несколькими особенностями, делающими его грозной силой в столкновении с любой армией, пишет китайское издание Sina.

Авторы публикации поясняют, что бомбардировщик может преодолевать расстояния до 15 тысяч километров, что дает возможность доставить ядерные боезаряды в любую точку Земли. Также он наделен функцией форсажа, позволяющей развивать скорость более двух чисел Маха. Настолько быстро не способны летать многие новейшие истребители.

Огромные габариты самолета, а также мощные двигатели дают возможность брать на борт около 45 тонн полезной нагрузки. Это ракеты с ядерными боеголовками Х-101, Х-102 и КР Х-55, а также крылатые боезаряды средней и большой дальности. Последние устанавливаются внутри самолета в специально предназначенных барабанных пусковых установках.

Ту-160 благодаря высокой скорости способен мгновенно прорвать систему ПВО потенциального противника, а также уйти от истребителей, отправленных на перехват, отмечают китайские журналисты.

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