Несколько десятков силовиков ВСУ оказались в окружении ополченцев из ДНР.

Как сообщается, речь идёт о силовиках, которые расположены в посёлке Старомарьевка. Этот населённый пункт был захвачен Украиной неделю назад. Предполагается, что спецназ ВСУ уже в скором времени может быть уничтожен во время проведения ополченцам контратаки.

Представители ДНР сообщили также об уничтожении понтонного моста, который позволял силовикам связываться с основными украинскими силами. Сейчас они не имеют абсолютно никакой связи и отрезаны от поддержки.

После уничтожения понтонного моста ополченцы нанесли по ВСУ множественные удары. Как было заявлено, это даёт возможность вернуть контроль над посёлком и окрестностями.

Неизвестно, сколько точно сил ВСУ находится в Старомарьевке, но, так как там также есть и мирные жители, это осложняет процесс деоккупации для ополченцев ДНР.

Недавно было заявлено, что ВСУ несут серьёзные потери на Донбассе. Сообщается о пяти погибших и 12 раненых военнослужащих, а также об уничтожении нескольких единиц военной техники силами ДНР.