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После захвата нескольких населенных пунктов в серой зоне ВСУ начали нести потери, сообщил портал Avia.Pro. Пока речь идет о как минимум пяти погибших и 12 раненых военнослужащих. Кроме того, удары артиллерии ДНР уничтожили несколько единиц военной техники.

Киев громогласно заявляет об успешном захвате села Старомарьевка, но по мнению экспертов, он вскоре сам оставит этот населенный пункт. Все дело в том, что никакого стратегического преимущества захваченные территории ВСУ не дают. И удерживать их под своим контролем ценой крупных потерь нет никакого смысла.

Авторы портала отмечают, что Киев может провести контратаки по всей линии разграничения, что поможет несколько снизить интенсивность ударов ополчения. Однако ВСУ уже упустили возможность воспользоваться эффектом неожиданности, что делает подобные действия бесполезными.

Согласно официальной информации, погибших среди военнослужащих ДНР нет, однако эксперты не верят в это, так как несколько позиций Народной милиции было уничтожено огнем ВСУ.

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