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Глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей предложил компенсировать труды корреспондента «Мойки78», который участвовал в проекте Смольного «дворник-шеринг».

По мнению Шугалея, данная ситуация является показательной, поскольку руководство Петербурга даже не заплатило журналисту обещанную губернатором Александром Бегловым тысячу рублей за очистку улиц. Вместо этого они использовали корреспондента для сюжета на федеральном канале, написал социолог в своем Telegram-канале.

«Заступиться за журналиста перед губернаторской командой я не смогу. Потому что сам пострадал от их действий во время предвыборной кампании. Но готов отдать обещанную ему губернатором тысячу рублей, чтобы просто-напросто не позорить наш город», — высказался Шугалей.

«Дворник- шеринг» является проектом, который активно продвигает вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий. В его рамках жители города могут внести вклад в уборку улиц. Журналист Мойки78 вызвался поработать «шеринг-дворником», однако ему разрешили лишь под диктовку дать интервью о своей мотивации телевизионщикам Первого канала.

Жители Северной столицы также ранее отметили, что руководство города во главе с Бегловым в очередной раз не справилось с надвигающимися осадками в виде снега. Из-за этого улицы Санкт-Петербурга сильно замело.

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