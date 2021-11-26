Законопроект об увеличении налогов для собственников коммерческих помещений в Санкт-Петербурге приведет к росту цен на товары и услуги. К такому выводу пришел глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Он напомнил, что ранее петербургский парламент принял законопроект о налогах и сборах, предусматривающий увеличение налогов для собственников коммерческих помещений. Кроме того, он расширяет список недвижимости, облагаемой налогом.

«Повышение затронет физические лица: владельцев гаражей, машиномест и объектов незавершенного строительства. Достанется и бизнесу: с 2023 года владельцы помещений от 500 метров будут платить налог по кадастровой стоимости их помещений. Такие помещения обычно занимают розничные магазины. Снежным комом это приведет к повышению аренды для магазинов и повышения стоимости оказываемых услуг/продаваемых товаров для нас, конечных покупателей», – написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Социолог подчеркнул, что в настоящее время городской бизнес итакиспытывает серьезные трудности. Так, количество закрытых ИП в Петербурге за первое полугодие 2021 года увеличилось в 2,3 раза по сравнению аналогичным периодом 2019 года. В ближайшем будущем не стоит ждать улучшения экономической ситуации, поэтому малый и средний бизнес столкнутся с серьезными проблемами, заключил Шугалей.