Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил по поводу долгого вступительного слова своей коллеги из Швеции Анн Линде.

Как отмечается, они обсудили подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Состоится это заседание уже в скором времени – в Стокгольме в период со 2 по 3 декабря. Вступительная речь Лаврова составила две минуты, в то время как Линде говорила семь минут. Уточняется, что её речь была с последовательным переводом.

В частности, Линде в своей речи заявила о нарушении соблюдения прав человека в России и о том, что это вызывает беспокойство у Швеции. После того, как Линде завершила говорить, Лавров решил пошутить по поводу её долгого вступления.

«Вы ещё не все сказали, что хотели? Знал бы, что вы будете это говорить, такую бы лекцию вам прочел», – задал Лавров своей коллеге.

После этого переговоры между дипломатами продолжились в закрытом формате, и всех журналистов попросили уйти.

Недавно Сергей Лавров заявил, что Зеленский не возражал бы против вооружённого конфликта на Донбассе. Он рассчитывает на то, что Западе ему в этом поможет.